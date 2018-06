Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso

Nuova aggressione ai danni di un medico, ancora una volta all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. L'uomo è stato colpito con un pugno in faccia e si è chiuso in una stanza del pronto soccorso aspettando l'arrivo della polizia. Il marito di una paziente ha insistito perché alla moglie venisse fatta una Tac, rifiutata, dopo che in precedenza non era stato possibile eseguire l'esame in un altro ospedale, Villa Sofia.