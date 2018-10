Campi Nomadi, gli sgomberi inutili

“In cinque anni chiuderemo tutti i campi rom, è una vergogna solo italiana”. Questa la promessa di Matteo Salvini, ma per adesso sembra essere lontana una possibile soluzione al problema dei campi nomadi. Come a Roma, dove gli sfollati del Camping River, primo campo sgomberato dal nuovo governo nel mese di luglio, sono stati costretti a spostarsi semplicemente di qualche chilometro e hanno così occupato la stazione di Prima Porta, periferia nord di Roma. Un semplice trasloco quindi, senza un’effettiva risoluzione della questione.



“Ora vivo per terra” dice una signora intervistata e un ragazzo, che non vuole farsi riprendere in viso, spiega: “Finché ci sgomberano, noi costruiamo nuove baracche, non possiamo fare altro”. Qualcuno ha anche approfittato del rimpatrio volontario, quello cioè a spese delle istituzioni, ma dopo poco tempo è tornato. Un signore, in Italia da 50 anni, spiega il perché: “Qui fanno tutti così, tornano nel paese d’origine, prendono un po’ di soldi e tornano qui”. E sul motivo per cui non vengono accettati in altre zone: “Non c’è fiducia ed è colpa dei ladri, qui nel campo più dell’80% ruba. Voi affittereste casa a un ladro?”.