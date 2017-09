Tragedia alla Solfatara di Pozzuoli, una famiglia cade nel cratere | Padre e madre muoiono per salvare il figlio

Tragedia nel Napoletano, famiglia muore nel cratere della Solfatara di Pozzuoli Ansa 1 di 21 Facebook 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Dal Web 19 di 21 Ansa 20 di 21 Ansa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il piccolo è finito una zona di "sabbie mobili", terreno friabile da cui provengono forti esalazioni di gas, e i genitori sono deceduti tentando di raggiungerlo.



Il ragazzino ha perso i sensi, mentre l'uomo è stato risucchiato e, a sua volta, la madre ha cercato di aiutare il marito. Entrambi sono stati sopraffatti dalle esalazioni. Salvo invece il figlio di sette anni. La famiglia, originaria di Torino, viveva in provincia di Venezia, e la donna lavorava per la Triveneta Sicurezza all'aeroporto Marco Polo di Tessera. La direzione del sito Vulcano Solfatara ha riferito che l'area rimarrà chiusa per tutta la giornata.



I soccorritori: "Non abbiamo potuto far nulla" - Non sono neanche riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente i medici del servizio d'emergenza del 118. "Non avendo dettagli circa la gravità del caso, la centrale operativa ha inviato un'ambulanza avanzata di tipo A con medico a bordo, ma predisponendosi ad inviare ulteriori soccorsi in caso di necessità", sottolinea l'Asl Napoli 2 Nord. Giunti sul posto, "i sanitari hanno verificato l'impossibilità di mettere in atto alcun intervento di soccorso".