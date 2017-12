Scavi di Pompei, crolla muro in una domus chiusa al pubblico

Nuovo crollo nel parco archeologico di Pompei: a cedere stavolta è stata una porzione di parete di circa un metro e mezzo in una domus chiusa al pubblico, la "Casa della caccia ai tori". Secondo gli esperti il crollo si sarebbe verificato nei giorni scorsi, caratterizzati da una forte ondata di maltempo. "Non si sono registrati danni archeologici perché il muro è intatto e si può ricollocare in sito", ha precisato il soprintendente Massimo Osanna.