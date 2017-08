Salerno, si tuffa per salvare due giovani: annega operatrice sociale

Raffaella Esposito Alaia, di 34 anni, è annegata a Paestum (Salerno) per salvare due ragazzi in difficoltà a causa delle cattive condizioni del mare. La vittima era un'operatrice sociale e accompagnava alcuni ragazzi della comunità di tutela per minori di Acerra (Napoli). Si è tuffata in mare, in un tratto di spiaggia libera, per aiutare due giovani. Il titolare del lido e un bagnino hanno poi soccorso i tre ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare.