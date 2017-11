Salerno, sbarca una nave con 400 migranti: a bordo i cadaveri di 26 donne

Ennesima tragedia in mare legata al fenomeno dei flussi migratori: nel porto di Salerno è approdata una nave con a bordo circa 400 migranti e i cadaveri di 26 donne. "E' una tragedia dell'umanità, credo che la Procura si attiverà da subito per valutare se possa trattarsi di altrettanti omicidi", ha dichiarato il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi. Il pm salirà sull'imbarcazione con i medici legali per valutare se effettuare autopsie sui corpi.