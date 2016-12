Salerno, lite tra cugini: 28enne ferito gravemente con due forbiciate al collo

Un 28enne ha accoltellato suo cugino, della stessa età, con delle forbici domestiche. E' accaduto a Santa Cecilia, frazione di Eboli. L'uomo colpito, in pericolo di vita, è stato subito portato in ospedale a Battipaglia, dove è stato operato e intubato. Sul caso indagano i carabinieri. E' emerso che l'aggressore aveva problemi psichiatrici e per diverso tempo è stato anche ricoverato in case di cura.