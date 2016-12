Salerno, crolla statua davanti a chiesa: 11enne ferito a una gamba

Un bimbo di 11 anni che stava giocando all'esterno di una parrocchia è rimasto ferito a una gamba in seguito al crollo di una statua di San Francesco posta nel piazzale. E' accaduto a Padula, nel Salernitano. L'undicenne era in compagnia di altri amichetti quando improvvisamente è stato travolto dalla statua, caduta dal basamento. Il bimbo è stato soccorso dai nonni e in seguito trasportato in ospedale con l'ambulanza.