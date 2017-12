Reggia di Caserta, crollano calcinacci dal soffitto nella "stanza delle dame"

Nella Reggia di Caserta sono caduti alcuni calcinacci dal controsoffitto in gesso della "stanza delle dame": nessun visitatore o addetto è rimasto coinvolto e la zona è stata transennata. A dare l'allarme sono stati i custodi in servizio nelle vicinanze della sala che si trova nell'angolo del '700 non lontano dall'ingresso. La cause del crollo sono ancora da accertare.