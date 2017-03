Rapina in gioielleria nel Napoletano, il titolare reagisce: ferito

Due banditi sono entrati a volto coperto in una gioielleria di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, per una rapina e, davanti al tentativo del titolare di reagire, hanno risposto colpendolo con il calcio del fucile. L'uomo è stato soccorso in ospedale e non è in pericolo di vita. I due malviventi sono riusciti a fuggire e i carabinieri stanno cercando di individuarli esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.