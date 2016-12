Quarto, indagato marito sindaco

Ignazio Baiano, marito del sindaco di Quarto Rosa Capuozzo, è indagato per falso e violazione delle norme edilizie nell'inchiesta sul presunto abuso edilizio che avrebbe rappresentato un elemento di ricatto sulla Capuozzo da parte dell'ex consigliere De Robbio. Baiano, per l'accusa, avrebbe alterato la data su alcuni documenti per ottenere il condono edilizio per opere eseguite nell'abitazione di cui è proprietario.