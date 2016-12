Preso latitante nel Napoletano

07:30 - Ricercato dal settembre 2013 per un mandato di cattura internazionale, il cittadino albanese Dani Lefter, 32 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania a Varcaturo (Napoli). L'uomo, che deve scontare dieci anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata a furti, rapine e all'immigrazione clandestina, è stato individuato grazie alla sua auto parcheggiata vicino alla casa dove è stato trovato.