Paura a Napoli, crolla palazzina della facoltà universitaria di Veterinaria: no feriti

Paura a Napoli , dove una palazzina della facoltà di Veterinaria è crollata dopo essersi spaccata in due. Il fabbricato che ha ceduto si trova all'ingresso del polo accademico. Sembra che il crollo sia dovuto a una voragine che si è aperta nel sottosuolo, provocando un cedimento strutturale. Il crollo era stato anticipato da scricchiolii e da una iniziale spaccatura. La palazzina era quindi stata evacuata in tempo e non ci sono stati feriti.

"A Napoli - ha commentato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - non si fanno verifiche, dei palazzi e delle strade da anni, forse addirittura dai tempi del terremoto in alcuni casi, mentre sarebbe necessario controllare la stabilità di edifici e strade per evitare il ripetersi di episodi simili che oggi, solo per un caso, non ha provocato una tragedia".