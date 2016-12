Napoli, tentano di derubarlo: uomo apre il fuoco e uccide due malviventi

Hanno cercato di sottrargli il denaro prelevato in banca poco prima, così ha estratto la sua pistola, regolarmente detenuta, e li ha uccisi. E' successo a Ercolano, in provincia di Napoli. L'uomo, commerciante di preziosi, avrebbe scaricato l'intero caricatore dell'arma contro i due malviventi. "Non ho sparato per i soldi - ha detto, ancora sotto shock, nell'interrogatorio - ma perché mi hanno puntato la pistola e ho temuto per la mia vita".