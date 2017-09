A Mugnano, nel Napoletano, una lite tra fidanzati è finita in tragedia. Alessandra Madonna, 24enne di Melito , si è aggrappata allo sportello dell'auto guidata dal suo compagno dopo un litigio legato alla decisione dell'uomo di interrompere la relazione. La giovane è stata così trascinata per metri per poi rovinare al suolo priva di sensi. E' deceduta in ospedale in seguito alle gravissime ferite riportate. Il ragazzo è stato fermato: ora è ai domiciliari.

Le autorità hanno sequestrato la vettura del giovane, anch'egli 24enne. In un primo momento il reato contestato era quello di lesioni gravissime, ma si attende da parte dell'autorità giudiziaria che il capo di imputazione venga modificato in omicidio colposo.



La mamma di Alessandra ha tentato il suicidio. Poco dopo aver appreso della tragica fine della figlia, la donna ha provato ad uccidersi con il gas. In una strada di Varcaturo, chiusa in auto, ha provato ad utilizzare una bombola da cucina per togliersi la vita: una coppia l'ha notata, ha rotto il vetro e l'ha salvata. La donna è in ospedale e non è in pericolo di vita.