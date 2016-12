Napoli, scippatore preso grazie a video

Le ha provate tutte per farla franca: con un casco integrale ben calato in testa ha colpito la sua vittima con estrema rapidità e ha coperto la targa dello scooter della fuga, alla cui guida c'era un complice. Ma la telecamera di sorveglianza piazzata davanti all'ingresso di un noto hotel del centro di Napoli lo ha inchiodato alle sue responsabilità. Così è stato riconosciuto e catturato lo scippatore che aveva strappato dal polso di un turista inglese un orologio da 35mila euro.

L'uomo, un 33enne già noto alle forze dell'ordine, pensava di aver commesso il colpo perfetto, ma è stato prelevato dai carabinieri direttamente nella sua abitazione, dove sono stati ritrovati il casco e gli abiti indossati e immortalati nel filmato della telecamera di sicurezza.

Ora è in carcere, mentre le indagini proseguono per individuare il complice e recuperare l'orologio. Il prezioso, con molta probabilità, era stato adocchiato dai banditi che avevano affiancato in scooter il taxi della vittima. Hanno seguito la vettura e hanno agito nel momento più opportuno, a fine corsa, quando il turista è sceso dall'auto.