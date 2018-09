Napoli, nei cassonetti per strada invece che in discarica: così due netturbini smaltivano la spazzatura

Raccoglievano i sacchi della spazzatura, come loro compito, ma anziché portarli in discarica, li gettavano nei cassonetti dell'indifferenziata lungo corso Secondigliano, zona periferica di Napoli. Questo quanto si vede in un video filmato con in cellulare da un residente, ripreso poi dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Protagonisti due netturbini dipendenti dell'Asia, riconoscibili dalla divisa indossata, che smaltivano così l'immondizia, fuori dall'orario di lavoro.