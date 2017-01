Napoli, corpo martoriato in strada: fermato il pirata

Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma 1 di 7 Ansa Ansa Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma 2 di 7 Ansa Ansa Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma 3 di 7 Ansa Ansa Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma 4 di 7 Ansa Ansa Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma 5 di 7 Ansa Ansa Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma 6 di 7 Ansa Ansa Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma 7 di 7 Ansa Ansa Donna travolta sulla Statale 162: nessuno si ferma leggi dopo slideshow ingrandisci

Nessuno si è fermato a prestare soccorso - Al momento del ritrovamento, fatto nelle prime ore del giorno dalla Polizia stradale, le condizioni del cadavere, ridotto a brandelli, non permettevano, oltre che un riconoscimento specifico, nemmeno la distizione di sesso. Solo successivamente è stato possibile accertare che il corpo rinvenuto sulla Statale 162 è quello di una donna anziana. La vittima è stata investita da uno o più pirati della strada che l'hanno ripetutamente investita senza fermarsi a prestare soccorso a ridosso dell'Asse Mediano.



Fermato un autotrasportatore - Dopo le prime indagini, la polizia ha identificato l'uomo che all'alba ha investito la donna: si tratta di un autotrasportatore la cui posizione è al vaglio della Procura di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto con il tir sarebbe stato devastante ed è possibile che gli automobilisti che sono arrivati dopo non si siano resi conto di trovarsi dinanzi a dei resti umani. L'ora dell'incidente viene collocata tra le 6 e le 7. Gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze di parenti e vicini della donna per capire i motivi per cui a quell'ora si trovasse in strada.