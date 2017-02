Napoli, colpi di pistola davanti ai bambini: nessun ferito

Attimi di paura a Napoli: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in pieno giorno nella zona del rione Sanità. Il raid è stato compiuto mentre i bambini si recavano a scuola. Gli spari, secondo quanto si è appreso, erano diretti contro la vetrina di una nota pasticceria, "Poppella". I vetri sono andati in frantumi. I colpi esplosi sono quattro o cinque. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.