Napoli, bimba ferita in sparatoria: dura condanna del cardinal Sepe

"Provo vergogna e dolore perché c'è chi spara all'impazzata tra la gente e colpisce in maniera bestiale persone innocenti e piccoli, come la bambina rimasta ferita al piede, senza avere colpa alcuna se non quella di trovarsi al cospetto di persone sbandate". Queste le parole del cardinale Crescenzio Sepe con cui condanna "il gravissimo fatto di violenza e di sangue per punire i nostri fratelli immigrati che si erano opposti al pizzo".