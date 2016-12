Napoli, agente della polizia municipale ucciso in un agguato a Ponticelli

Un agente della Polizia Municipale di Napoli , il 59enne Mariolino "Manlio" Barometro, è stato ucciso in un agguato davanti a una cremeria nel quartiere periferico di Ponticelli . L'agente, in servizio all'ufficio dei giudici di Pace partenopei, è stato centrato da diversi colpi di arma da fuoco all'addome. Trasportato in gravissime condizioni in ospedale, all'arrivo della polizia era già morto. La dinamica dell'agguato non è ancora chiara.

Secondo gli investigatori l'agente, che martedì era in ferie, era in borghese e non aveva con sé i documenti, non è stato una vittima casuale: il bersaglio dei killer, che gli hanno esploso contro diversi colpi da distanza ravvicinata, era proprio lui. A riconoscerlo sono stati i medici dell'ospedale evangelico "Villa Betania", che hanno tentato senza successo di rianimarlo.



Gli investigatori indagano a 360 gradi, ma una pista più seguita delle altre è quella di un delitto compiuto per vicende personali. Barometro era lo zio di Rolando Mandragora, ex giocatore del Genoa e ora centrocampista della Juventus in prestito al Pescara, nazionale dell'Under 21.