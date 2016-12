Migranti, oltre mille persone sbarcano a Salerno: tra loro anche dei bambini

Renzi: "Orgoglioso dell'Italia che salva vite in mare" - "Arrivato a Ise-Shima porto al tavolo dei leader G7 l'orgoglio e la dignità degli italiani che salvano le vite in mare". E' quanto scrive il premier Matteo Renzi su twitter dal Giappone dove partecipa al summit del G7, postando anche alcune foto delle operazioni di soccorso della Marina Militare, del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, e del summit.



Catania, fermati due presunti scafisti - Intanto in Sicilia un gambiano di 19 anni, Salifu Drammeh, e un senegalese di 22, Oumar Traore, sono stai fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché ritenuti due degli scafisti di uno dei gommoni soccorsi nel Canale di Sicilia con a bordo complessivamente 394 migranti sbarcati a Catania a bordo della nave della marina militare irlandese 'L. E. Roisin'. Il provvedimento è stato eseguito da polizia di Stato, squadra mobile e guardia di finanza su disposizione della Procura distrettuale.