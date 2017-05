"Il nome Celeste Ruiz è fasullo, la foto rubata" - La donna ha dimostrato la sua totale estraneità nel caso. Non si chiama infatti Celeste Ruiz e non è Angela Celentano ma una psicologa messicana, residente in Francia e all'oscuro di tutto, la donna ritratta nella foto e indicata come Celeste, inviata per mail nel 2010 alla famiglia della piccola scomparsa all'età di tre anni sul Monte Faito nell'agosto del 1996. E' quanto emerso dalle dichiarazioni e dalla prova del Dna cui è stata sottoposta la donna. In sostanza, era stata attribuita da sconosciuti l'identità fasulla di una presunta Celeste Ruiz alla foto della psicologa.



L'abbraccio e le lacrime coi genitori di Angela - Ha abbracciato i genitori di Angela Celentano, a Torre Annunziata (Napoli) dove si trova la Procura che indaga sulla scomparsa della bimba, la psicologa francese cui era stato attribuito il nome di una presunta Celeste Ruiz. I genitori, come riferisce l'avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, sono scoppiati in lacrime. "Si tratta - dice il legale - di una professionista e madre di figli. Una donna totalmente all'oscuro di quanto era successo. E che, una volta ultimati i test ha voluto incontrare i genitori di Angela e si e' abbracciata caldamente con Maria".



"La donna è rimasta in Italia due giorni per tutti gli accertamenti, quindi ha incontrato alla Procura di Torre Annunziata (Napoli) i miei assistiti prima di lasciare il palazzo da una uscita secondaria. Ho parlato con lei, che ha qualche anno in più di quanti ne ha oggi Angela: era sconvolta e dispiaciuta. Per questo ha voluto incontrare Catello e Maria Celentano".