Maltempo, sale a 5 numero vittime

Sale a cinque morti il bilancio del maltempo che ha colpito l'Italia. Oltre alle due vittime registrate nel Veronese e nel Reggino, due persone sono decedute dopo che un albero ha colpito l'auto su cui viaggiavano a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Un'altra vittima si registra invece a Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata: secondo quanto emerso, sarebbe finita con la propria vettura in un torrente in piena.