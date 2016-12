Falsi invalidi a Napoli, sequestri per 9 milioni di euro: 93 indagati

Il nucleo di Polizia Tributaria di Napoli ha sequestrato beni per circa 9 milioni di euro a 93 falsi invalidi, prevalentemente residenti in Campania. Tra loro figurano anche un trafficante di droga e la moglie di un dipendente dell'Inps. I finanzieri hanno scoperto un giro di pratiche completamente falsificate, dall'intestazione ai timbri, anche in presenza di esiti negativi delle visite mediche della Commissione Invalidi Civili.

I finanzieri hanno messo i sigilli a 54 immobili e 4 veicoli nella disponibilità degli indagati, tutti campani, alcuni dei quali residenti, ma solo in maniera fittizia, a Trieste, Porto Sant'Elpidio, Reggio Emilia e Cesena. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle fiamme gialle avrebbero intascato pensioni e indennità di accompagnamento dell'Inps, a partire dal 2004, per cifre variabili tra 80mila e 150mila euro.



Il sequestro conclude un'attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli che, dal 2009 a oggi, ha consentito l'emissione di 580 misure cautelari e il sequestro di beni per oltre 34 milioni di euro.



Coinvolto anche un trafficante di droga - Figurano anche un trafficante di droga, un macellaio, il titolare di un prestigioso negozio di abbigliamento napoletano e la moglie di un dipendente dell'Inps tra i 93 falsi invalidi. Il pregiudicato per traffico di droga, attualmente in carcere a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), oltre ai proventi della vendita della droga avrebbe incassato dall'Inps circa 100mila euro. Il macellaio, che ha il negozio a Marano (Napoli), avrebbe intascato 82mila euro; il negoziante d'abbigliamento si sarebbe messo in tasca, indebitamente, 65mila euro mentre la moglie del dipendente dell'Inps avrebbe riscosso mensilmente la pensione accumulando 95mila euro.



Tra gli indagati anche tre coppie di falsi invalidi che hanno truffato all'Inps, rispettivamente, 181mila euro, 160mila euro e 150mila euro; due sorelle, invece, avrebbero intascato ben 190mila euro. Sequestrati 54 immobili, per 5,5 milioni di euro; 2 auto e 2 moto, per 20mila euro e conti correnti per 250mila euro.