Ennesimo crollo a Pompei, questa volta cede un muro di oltre due metri

Ancora un crollo nell'area archeologica degli scavi di Pompei . Durante un sopralluogo, la vigilanza ha rilevato il cedimento di un muretto che delimitava due ambienti non coperti della Caupona di Demetrius e Helpis Afra. Il muro crollato, informa la soprintendenza, si trova in un'area non aperta al pubblico.

"Il muro è in opera incerta, non affrescato - ha spiegato la soprintendenza - di circa due metri di lunghezza, restaurato nel Dopoguerra a seguito dei gravi danneggiamenti subiti dai bombardamenti del 1943 nell'area". "L'edificio - riferisce sempre la soprintendenza - si trova in un'area non aperta al pubblico, per la quale è già stata progettata la messa in sicurezza nell'ambito del Grande Progetto Pompei i cui lavori, già in gara, cominceranno a breve".