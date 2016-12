Caserta, gioielliere ferito al torace durante una rapina: è grave

Il titolare di una gioielleria di Pastorano (Caserta) è stato ferito gravemente con un colpo di pistola al torace nel corso di una rapina nel suo negozio. A fare il colpo sono stati due banditi. La vittima, che ha 43 anni, è stata trasportata nell'ospedale civile di Caserta dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.