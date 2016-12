Botti, blitz della Gdf: nel Casertano sequestrata la "bomba di Parigi"

C'era anche la "bomba di Parigi" tra gli 80.600 botti illegali e artifici pirotecnici, per un peso complessivo di circa 6,5 tonnellate, sequestrati dalla Gdf nel Casertano. Il micidiale ordigno, con il nome ispirato agli attacchi terroristici, conteneva circa 10 chili di polvere da sparo e una miccia programmata per far esplodere cento differenti colpi. E' stata trovata in un negozio di articoli per la casa gestito da cittadini di nazionalità cinese.