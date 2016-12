Bagnoli, scontri con la polizia al corteo anti-Renzi

I manifestanti protestano non solo contro le politiche del governo su Bagnoli ma anche contro quelle del lavoro; tanti, infatti, i ragazzi in corteo, anche ventenni, che denunciano come, proprio a causa di Renzi, "sia ancora più difficile trovare un lavoro stabile e garantito".



Il corteo di protesta contro il commissariamento di Bagnoli era partito intorno alle 11 da piazza Dante e, dopo aver attraversato alcune strade del centro e vicoli dei Quartieri spagnoli, si era diretto in via Acton e poi sul lungomare dove è esplosa la protesta.



Per l'intera mattinata la situazione di ordine pubblico era stata sotto controllo nonostante il vasto dispiegamento di forze dell'ordine, in assetto antisommossa, e numerose camionette di polizia, carabinieri e guardia di finanza dislocate in vari punti della città. Ma poche ore prima dell'arrivo in città del premier c'è stata una fitta sassaiola nonché un lancio di petardi e bombe carta all'indirizzo delle forze dell'ordine. A questo punto è stato azionato dagli agenti un idrante che ha disperso i manifestanti.



Alcune auto e bus con a bordo turisti sono rimasti coinvolti nel lancio di lacrimogeni. Nella calca che si è creata mentre il corteo indietreggiava, tra piazza della Vittoria e Posillipo, alcuni veicoli sono stati avvolti dal fumo. Nessuna conseguenza per gli occupanti.