Bimba muore cadendo dal balcone

Una bambina di sei anni è morta dopo essere caduta dal balcone di un appartamento al settimo piano di una palazzina Iacp nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri ai quali la madre ha riferito che la piccola sarebbe precipitata nel vuoto mentre stava giocando. Sono in corso accertamenti per fare luce sull'accaduto.