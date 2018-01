Camogli, una cernia finisce viva nella teglia e il cuoco la ributta in mare

Finisce in pentola ancora viva, viene ributtata in mare dal cuoco che si commuove a vederla . E' a "lieto fine" la storia della povera cernia di quasi due chili e messa in pentola prima di morire, in un ristorante di Camogli. Il cuoco, ex poliziotto della Stradale appassionato di cucina, si è accordo che il pesce muoveva ancora le branchie e l'ha ributtata in acqua.