Brutta notizia per gli amanti della bella stagione e per coloro che non vedono l'ora di tuffarsi e rimanere a galla ore e ore nelle acque marine: un predatore tropicale, invasivo e velenoso, è arrivato in Italia. Si tratta del pesce scorpione. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale che lo ha localizzato in Sicilia. Il pericolo, se può consolarci o ancor più preoccuparci, non riguarda però solo i mari italiani. E a proposito di specie acquatiche, anche quest'anno si teme un'altissima presenza di meduse.