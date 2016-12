Caldo in aumento al Centrosud

Previsioni mercoledìMercoledì insistono condizioni di tempo soleggiato al Centrosud, con solo qualche annuvolamento significativo sull'alta Toscana. In Pianura Padana abbastanza soleggiato, nuvole irregolari nel resto del Nord accompagnate da piogge o locali rovesci e temporali soprattutto sulle Alpi orientali con coinvolgimento tra tardo pomeriggio e sera anche delle Venezie, ed entro notte anche della Lombardia tra le Prealpi e le pianure e sull'Emilia settentrionale. In giornata qualche sporadico scroscio non è escluso localmente anche in Ossola e sul Piemonte centrale. Temperature in lieve calo su Alpi ed estremo Nordest; stabili o in leggero aumento altrove, in generale comprese fra 29 e 36 gradi. Previsti 36 gradi per Olbia, Taranto, 35 gradi per Lecce, Bari, 34 gradi per Bologna, Perugia, Sassari, Crotone, Grosseto, 33 gradi per Cagliari, Messina, Catania, Reggio Calabria, Brindisi, Viterbo, Roma, Rieti, 32 gradi per Alghero, Trapani, Palermo, Pescara, L'Aquila, Piacenza, Milano, Firenze, 31 gradi per Potenza, Napoli, Lamezia, Campobasso, Ancona, Verona, Rimini, Novara, Brescia, Bergamo, Aosta, 30 gradi per Catanzaro, Trento, Torino, Cuneo, 29 gradi per Pisa, Venezia, Bolzano, 28 gradi per Genova, 27 gradi per Treviso, Trieste, 26 gradi per Imperia e 25 gradi per Udine. La nostra previsione ha un'affidabilità molto alta, con valori dell'Indice (IdA) elevati al Centrosud con 99 e un po' più contenuti al Nord con 85 a causa dell'instabilità atmosferica.