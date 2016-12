Locri, in piazza per lo sport e la legalità: la squadra minacciata "scende in campo"

Tutti in piazza a Locri , nel Reggino, per la festa dell'Epifania e per ribadire con forza la vicinanza allo Sporting, la società di serie A elite di calcio a 5 femminile che aveva annunciato la chiusura dopo le minacce ricevute dai dirigenti . Presenti anche le atlete della squadra, che tornerà in campo domenica 10 gennaio contro la Lazio. Il Centro sportivo italiano ha organizzato la manifestazione "Epifania della legalità #iovadoagiocareaLocri" .

Nella piazza centrale di Locri sono stati allestiti dei piccoli campi sportivi per consentire ai giovani, accorsi numerosi, di giocare a calcetto. All'iniziativa hanno partecipato anche il vescovo di Locri, mons. Francesco Oliva, e il sindaco Giovanni Calabrese, divenuto presidente dello Sporting dopo le dimissioni di Ferdinando Armeni.



"La nostra è una città onesta" - Il primo cittadino ha preso parte per alcuni minuti a una partita di calcio a cinque in uno dei campetti allestiti. "Locri ancora una volta - ha detto Calabrese - ha deciso di non abbassare la testa. Ritengo che quanto accaduto sia opera di uno stupido che ha commesso un gesto inqualificabile e inqualificabile". E ha aggiunto: "E' giusto che la società dello Sporting prosegua la sua crescita perché è questo il vero volto di Locri. La nostra è una città fatta da tantissime persone oneste".



L'allenatore dello Sporting Locri, Willy Lapuente, ha affermato: "Sin dall'inizio eravamo intenzionati a proseguire. Per fortuna gestisco un gruppo unito che ha dato forza a tutti spingendo le istituzioni a prendersi carico della squadra. Il nostro augurio è che ci siano nuovi imprenditori pronti a rilevare la società".



La calciatrice Rossana Rovito ha espresso l'auspicio che dopo la partita con la Lazio non si spengano i riflettori. "Ci auguriamo - ha detto - che le istituzioni aiutino la società a portare a termine il campionato. Non è stata una bella sosta di campionato perché c'è stata tanta tensione". E ha aggiunto: "Meno male che domenica torneremo nuovamente in campo in modo da proseguire la stagione".