Intimidazioni a colpi di fucile, due pregiudicati arrestati a Gela

Sono stati identificati e arrestati, in una operazione congiunta di polizia e carabinieri denominata "Far West", gli autori di due atti intimidatori a colpi di pistola compiuti nel centro abitato di Gela, il 24 giugno scorso. Si tratta di due pregiudicati gelesi, raggiunti da ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del tribunale, con l'accusa di minacce, danneggiamento, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione.