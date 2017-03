In clinica per essere operato di ernia, morto un 56enne a Crotone

La Procura di Crotone ha avviato accertamenti per stabilire le cause del decesso di un uomo di 56 anni avvenuto nella clinica Marrelli Hospital della città calabrese. L'uomo era ricoverato nella struttura sanitaria in attesa di essere operato per un'ernia del disco ma, prima ancora di essere sottoposto all'intervento, è deceduto. Il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica e disposto l'esecuzione dell'autopsia.