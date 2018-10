Il sindaco di Riace dal Gip: "Mai tenuto un euro per me"

"Non ho nulla da nascondere, tutto quello che so lo dico". Così il sindaco di Riace, Mimmo Lucano , entrando al Tribunale di Locri per l`interrogatorio di garanzia dinnanzi al gip Giuseppe Di Croce che nei giorni scorsi ha disposto per lui gli arresti domiciliari nell`ambito dell`inchiesta "Xenia ".

Lucano, fautore del cosiddetto "modello Riace", è accusato dai pm locresi di favoreggiamento dell`immigrazione clandestina e altri reati, fra cui l`associazione per delinquere, che però non hanno trovato riscontro da parte del gip nell`applicazione della misura cautelare, così come chiesto dall`accusa. Accompagnato dai legali Mazzone e Dallaqua, il primo cittadino - per cui ieri è arrivata la sospensiva dalla Prefettura reggina - ha dichiarato quindi di volere rispondere alle domande del gip.



Al termine dell` interrogatorio di garanzia si è di nuovo intrattenuto con i cronisti per precisare: "Non ho mai trattenuto un euro per me. Penso di rispettare la Costituzione più di chi si fa paladino delle regole. L'umanità viene prima di tutto".