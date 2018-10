Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, arrestato il sindaco di Riace

Arrestato dalla Guardia di Finanza di Locri il sindaco di Riace , Domenico Lucano. Disposti per lui gli arresti domiciliari e per alla sua compagna, Tesfahun Lemlem, è stato imposto il divieto di dimora. I due sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina . Le misure cautelari arrivano al termine dell'indagine "Xenia" sulla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria.

In relazione ai reati contestati a Lucano e alla compagna, la Procura di Locri parla di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti". La misura cautelare, si aggiunge, rappresenta l'epilogo di approfondite indagini svolte "in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico".