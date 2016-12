Expo 2015, sequestrati beni a imprese costruttrici per legami con la 'ndrangheta

La guardia di finanza ha sequestrato in Calabria, Emilia Romagna e Lombardia beni mobili, immobili e societari, per un valore di circa 15 milioni di euro, riconducibili a imprenditori operanti nel nord Italia e ritenuti contigui alle cosche di 'ndrangheta Aquino-Coluccio e Piromalli-Bellocco. Il blitz è scaturito da un'indagine su un'organizzazione che si era aggiudicata appalti per importanti opere, tra cui alcuni padiglioni di Expo 2015.