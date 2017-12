Catanzaro, nigeriane in Italia per prostituzione: sette fermi

Le persone finite in manette sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, acquisto e alienazione di schiavi, immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione con l'aggravante della transnazionalità.



I loro nomi sono: Ifueko Aiyamekhe, "madame" (ex prostituta divenuta mediatrice tra le squillo e i vertici criminali, ndr); Osagie Omoregie, compagno di Ifueko, che intratteneva i contatti con Nigeria e Libia provvedendo al procacciamento delle donne e all'organizzazione di tutte le fasi della tratta; le altre madame Silvia Ekuaze James, Joy Enoma, Gift Idahosa e Angel Humphrey; Vincenzo Criserà, fiancheggiatore.



Le indagini, iniziate nel gennaio 2017 dopo la denuncia di una delle vittime, hanno consentito ai carabinieri di ricostruire le ramificazioni dell'organizzazione in diverse località italiane, in Nigeria e in Libia.



"Reclutamento" e rituali di magia nera - I vertici del gruppo criminale "reclutavano" giovani donne africane adescandole con la promessa di un lavoro in Italia. Le stesse venivano sottoposte a rituali di magia nera "voodoo/juju", al fine di vincolarle al pagamento del debito contratto per effettuare il viaggio verso la penisola italiana. Rompere il giuramento, nella loro cultura, avrebbe portato disonore e gravi conseguenze anche nei confronti dei familiari.



Da quel momento per le vittime iniziava un lungo e terrificante viaggio, durante il quale, attraverso il deserto del Niger, venivano trasferite in Libia. Qui le donne venivano trattenute in campi di prigionia e subivano violenze e abusi inauditi, in attesa di essere imbarcate per il nostro Paese. I criminali riuscivano poi a corrompere le guardie libiche e, previo pagamento di 5.000 dinar, a farle liberare.



L'arrivo in Italia, la prostituzione e le violenze - All'arrivo in Italia, le vittime venivano rintracciate presso i centri di accoglienza e costrette alla prostituzione senza possibilità di ribellione, pena minacce e violenze. L'unica priorità per le loro "madame" era che pagassero il debito contratto, tanto da costringerle ad abortire in casa e da privarle del cibo e dell'acqua se non avessero guadagnato abbastanza durante il giorno.



Parte dei guadagni dell'attività di prostituzione veniva investita in una "contribution", una cassa comune messa a disposizione delle madame per "l'acquisto" di nuove donne.