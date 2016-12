Scoperta tratta di giovanissime nigeriane, 15 gli arrestati

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dalla Procura di Catania nei confronti di 15 nigeriani accusati di avere gestito una tratta di giovanissime loro connazionali che avrebbero "reclutato, introdotto, trasportato e ospitato" in Italia per "costringerle ad esercitare la prostituzione". Le ragazze venivano reclutate in Nigeria e anche con riti voodoo obbligate a prostituirsi.