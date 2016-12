Caso Scajola, estradata Chiara Rizzo

23:50 - Chiara Rizzo, la moglie dell'ex parlamentare Amedeo Matacena, coinvolta nel caso Scajola, è stata estradata in Italia, accompagnata alla frontiera dalla gendarmeria francese. La donna, con le manette ai polsi, è scesa da una Ford con i vetri oscurati ed è stata fatta entrare nell'ufficio della polizia di frontiera per la notifica degli atti giudiziari. "Madame Champagne" è stata portata dalla Dia all'aeroporto di Genova e infine è giunta a Roma. In serata è stata trasferita a Reggio Calabria.