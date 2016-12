14:07 - Da ieri non si hanno piu notizie di una donna Daniela De Santis, di 43 anni, di Rovito (Cosenza) e del figlioletto di 10 anni. La donna è scomparsa insieme al bambino dopo essere andata a prenderlo all'uscita da scuola, a bordo della sua automobile, un'utilitaria, intorno alle 13. I familiari della donna, descritta come persona equilibrata, sono molto allarmati e non sanno spiegarsi l'accaduto.