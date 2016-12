'Ndrangheta, sequestrati dalla guardia di finanza beni per 27 milioni alla cosca dei Fontana

Sono cinque i soggetti della cosca di 'ndrangheta ai quali era riconducibile il patrimonio. Si tratta, in particolare, dell'imprenditore reggino capo dell'omonima cosca e dei suoi quattro figli, tutti attualmente reclusi per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori aggravato dalle finalità mafiose.



E' grazie a un'attività di indagine e analisi economico-finanziarie delle Fiamme gialle che è stata accertata una palese sproporzione tra l'ingente patrimonio individuato e i redditi dichiarati dal capocosca, tale da non giustificarne la legittima provenienza.