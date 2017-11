Tutti avevano pensato al caldo che, a fine luglio, non dava tregua, in special modo nel capoluogo emiliano. Ma il motivo della passeggiata senza veli della 26enne aostana, nel centro di Bologna, non era l'afa. In un nuovo video spuntato in rete, e già diventato virale in poco tempo, la giovane spiega che si tratta di "un esperimento sociale per dimostrare che sono tutti buoni". Insomma l’arcano sarebbe stato svelato: la ragione del gesto non era quella di vincere la timidezza, bensì di dimostrare la bontà degli immigrati. Sta di fatto che l'esperimento sociale le è costato caro: la ragazza è stata multata di 3300 euro.