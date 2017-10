Jessica ha scoperto di essere incinta al ritorno dal suo viaggio di nozze. La felicità però è stata spazzata via molto presto da una triste diagnosi durante il secondo mese di gravidanza: un cancro al collo dell'utero . La 29enne di Molinella ( Bologna ) si è affidata ai social per raccontare la sua battaglia. Giorno dopo giorno ha postato su Facebook gli scatti dei 9 mesi vissuti in ospedale tra chemio ed ecografie. Quella di Jessica è però una storia a lieto fine: ad agosto è nato Tommaso e a settembre le è stato asportato il tumore all'utero.

La ragazza ha deciso di condividere la sua storia sulla sua pagina Facebook per dare forza alle donne che, come lei, si trovano a portare dentro la vita e allo stesso tempo la morte. Tempo fa di fronte a una diagnosi come la sua i medici consigliavano di interrompere la gravidanza. Oggi invece, grazie anche alle nuove scoperte scientifiche, Jessica è riuscita a vincere due volte: ha dato vita a Tommaso e allo stesso tempo è riuscita a sconfiggere il tumore. I medici sono riusciti persino a salvarle l'utero durante l'intervento: la neo mamma in futuro potrà avere altri figli.