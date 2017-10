Auto investe famiglia: morta mamma che ha fatto da scudo ai figli

La donna stava attraversando la strada con i suoi figli quando è arrivata l'utilitaria guidata dall'anziana signora. La 87enne non è riuscita a frenare. Antonela, per salvare i suoi figli, ha fatto da scudo con il suo corpo ed è stata presa in pieno dalla macchina. La donna è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Treviso a bordo di un'eliambulanza. Ma dopo un intervento chirurgico e due settimane di coma non ce l'ha fatta.



L'anziana alla guida ha dichiarato dopo l'incidente di non aver visto i tre pedoni sulle strisce perchè abbagliata dalla luce del sole. I due bimbi, invece, si sono salvati riportando alcune fratture, ma nessuna ferita grave.