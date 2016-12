Bolla africana sull'Italia: afa e caldo intenso fino a mercoledì

L'intenso caldo si attenuerà temporaneamente tra giovedì e sabato, prima al Nord e sul medio Adriatico, poi marginalmente anche nel resto del Centro e al Sud. Merito dell' aria un pochino più fresca che segue una perturbazione atlantica, la quale interesserà esclusivamente le regioni settentrionali nella seconda parte di mercoledì, causando al suo passaggio rovesci temporaleschi localmente forti nel Triveneto. Successivamente le temperature continueranno a far registrare valori estivi , in generale al di sopra delle medie ma senza gli eccessi di questa ondata di caldo.

Previsioni martedì Tempo in prevalenza soleggiato e clima bollente in quasi tutte le regioni. Nel pomeriggio isolati temporali di calore su Alpi piemontesi, Alpi lombarde, rilievi del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli e sulle zone appenniniche del Centro Italia più probabili Marche, Abruzzo e Lazio. Temperature: in ulteriore lieve aumento al Centrosud e s ensibilmente superiori alla norma , con punte massime di 37-38 gradi. Caldo afoso anche la notte sulle pianure del Nord. Venti deboli.

Al Centrosud e Isole prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti cumuliformi attorno alla dorsale appenninica e sui rilievi delle Isole, con locali annuvolamenti anche in costa sul basso Tirreno. Anche in Emilia Romagna prevarrà il sole almeno fino al tardo pomeriggio; nel resto del Nord cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con le prime isolate precipitazioni nelle Alpi centro-orientali.

Da tenere in considerazione la componente del vento da sud-ovest che per l'effetto favonico di caduta porterà un surriscaldamento su tutte le zone sottovento dell'Appennino e dunque su quelle adriatiche , con picchi di 38 gradi.

Nel corso del pomeriggio si accentua l'instabilità con temporali più probabili su est Lombardia e Triveneto e a carattere isolato non si escludono anche su Piemonte e ovest Lombardia. In serata i temporali si trasferiranno tra il nord dell'Emilia, il sudest della Lombardia, il basso Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nella notte l'instabilità si concentrerà tra sud e l' est dell'Emilia e l'alto Adriatico.

, in calo esclusivamente sulle zone alpine e in Friuli. Venti dai quadrati meridionali in prevalenza deboli. Attenzione perché anche a causa dei contrasti termici molto accentuati tra l'aria calda e umida al suolo e l'aria più fresca in quota, potranno verificarsi temporali localmente di forte intensità, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.