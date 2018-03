Bergamo, carabinieri sgomberano edificio occupato e trovano ricercato dall'Interpol: arrestato

Il blitz ha impeganto 150 carabinieri che hanno perquisito tre edifici occupati in modo illegale. Nel corso di questa operazione i militari hanno rintracciato, tra i fermati, il ricercato internazionale 37enne. Su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dall'Autorità Giudiziaria marocchina per reati di violenza, associazione a delinquere, rapina a mano armata e sequestro di persona.



Nel 2012, infatti, il marocchino, insieme a due complici, aveva violentato le tre giovani donne e, minacciandole di ucciderle, aveva rubato loro anche gioielli ed effetti personali. Dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Fes (in Marocco), l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, sino al suo arresto, in uno dei palazzi a Zingonia. Le autorità marocchine hanno comunicato ai carabinieri, tramite l'Interpol di Roma che si tratta di un "criminale pericoloso ed efferato". La pena che gli era stata comminata è quella dell'ergastolo.