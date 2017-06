Bancarotta: Emilio Fede condannato a tre anni e mezzo di carcere

I giudici del Tribunale di Milano hanno condannato Emilio Fede a 3 anni e mezzo di carcere per concorso in bancarotta nell'ambito della vicenda legata al fallimento della società di Lele Mora, la Lm Management, e del presunto dirottamento a suo favore di 1,1 milioni di euro della somma stanziata da Silvio Berlusconi per salvare la società. Fede dovrà risarcire per intero la somma ai creditori coinvolti nella procedura fallimentare.

La ricostruzione - Nel 2010 Lele Mora, prima di fallire, aveva chiesto e ottenuto da Berlusconi un aiuto economico di circa 2,8 milioni di euro. Per il pm Eugenio Fusco, Fede avrebbe fatto da mediatore tenendosi una parte del contributo. La somma, 1 milione e 110 mila euro, dovrà essere versata a titolo di risarcimento da Fede al curatore fallimentare che si occupa del crac dell'azienda di Mora.



Il legale di Fede: "Sentenza ingiusta" - "E' una sentenza che certamente contesteremo perché è assolutamente ingiusta. Fede in questa vicenda è assolutamente estraneo e lo dimostreremo in appello". Queste le parole dell'avvocato Alessandra Guarini, legale di Emilio Fede, dopo la condanna per concorso in bancarotta. "Le testimonianze hanno provato l'innocenza di Fede - aggiunge - ed è quindi sorprendente la condanna di Fede decisa dal Tribunale di Milano".